“In quali casi bisogna fare l’immunoprofilassi in gravidanza?”

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Salve, sono una donna di 30 anni e col mio compagno abbiamo deciso di avere un bambino. Stiamo facendo una serie di esami per stare tranquilli. Ieri ho fatto il prelievo del gruppo sanguigno perché non ricordavo quale fosse e mia madre non trova la documentazione. Dal test sono uscita A- il futuro papà invece sarebbe AB+. Dovròun immunoprofilassi per ciò? E quanto rischio c’è per la? Grazie. L'articolo proviene daOnLine.

