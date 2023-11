In Bundesliga si scrive la storia | via Fischer | nuovo allenatore Union Berlino spiazza tutti

Leggi su notizie

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Insi sta inevitabilmente perre la, l’ha dato il benservito a: al suo posto arriva una grande sorpresa pergli amanti del calcio Tra Urse l’termina nel peggiore dei modi. Proprio nelle ultime ore è arrivato la rescissione consensuale del contratto. Proprio l’che ha portato, per la prima volta nella, la squadra tedesca ine, successivamente, a portarla in Champions League. Un traguardo a dir poco storico per la seconda società diche ha fatto dei grandi passi da gigante. Non si può dire lo stesso in questa stagione dove la squadra ha ...