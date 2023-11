Imu tari seconda casa | quando non si paga? Esenzione e riduzione aggiornamento 15 NOVEMBRE

Leggi su termometropolitico

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ultime notizie Imuscattanoimporto. Imu: la tassa sulla proprietà degli immobili e l’imposta riguardante la raccolta dei rifiuti i balzelli principali tra quelli applicati a chi detiene un immobile in Italia. Esistono dei casi per cui scatta l’dal versamento o comunque unadell’importo per unanon “abitazione principale”? Una panoramica sull’argomento. ImuscattanoImu...