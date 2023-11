Impallomeni avverte l’Inter | «Non mi fiderei tanto della Juventus»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 15 novembre 2023)si esprime in vista di-Inter, scontro diretto del 26 novembre. L’ex giocatore avvisa soprattutto i nerazzurri. AVVISO ? Stefanoa Tmw Radioi nerazzurri in vista del derby d’Italia: «Le difese prendono pochi gol. Se fossinon midi questa, Allegri sa come giocare queste sfide quando si gioca qualcosa. Allegri sa come gestire queste altitudini». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazionefonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati