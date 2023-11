IMPACT | Mickie James si prenderà una pausa dalla federazione | rimossa ufficialmente dal roster della compagnia

(Di mercoledì 15 novembre 2023)ha deciso di prendersi una, lasciando di fattocon effetto immediato. La conferma arriva da Fightful e da PWInsider, che riportano due distinti ma complementari report a riguardo, spiegando per filo e per segno la situazione intorno alla ex WWE. Una situazione che potremmo definire alquanto “spinosa“. I rapporti rimangono “ottimi”, laè stata concordata Secondo PWInsider,(pronta a tornare TNA ad inizio anno) avrebbe accordato auna “” dal ring, sottolineando i rapporti “ottimi” tra le parti, che potrebbero portare ad un ritorno in qualsiasi momento. Nonostante ciò Fightful va più nel dettaglio, riportando che l’ex WWE Women’s Champion non ha un contratto in essere ...

Trinity ancora Knockouts Champion: sconfitta Mickie James a Bound ... The Shield Of Wrestling

Why Impact Knockouts Champ Trinity Says Mickie James Match An ... Wrestling Inc.

Mickie James is no longer listed as an active competitor on the Impact Wrestling roster. Her profile has been removed from the company's roster page. PWInsider is reporting that James is taking "a ...Impact Wrestling Knockouts Champion Trinity talks about her recent Bound for Glory showdown with Mickie James.