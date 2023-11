...di una misura di punta nella politica conservatrice di lotta all'clandestina varata da Sunak. Il premier ha detto che il governo intende ora 'considerare i prossimi passi' e che la...

Immigrazione, la Corte suprema britannica dichiara illegale il "piano Ruanda" TGCOM

Immigrazione, la Corte suprema della Gran Bretagna dichiara ... blue News | Svizzera italiana

La Corte Suprema britannica ha bocciato il piano del governo inglese, e ha stabilito che mandare persone nei centri di asilo in Ruanda non è legale ...Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "La deportazione in paesi terzi non è ammissibile. Lo dice la Corte Suprema inglese. Ci sono condizioni e diritti che vanno rispettati per affrontare una questione epocale ...