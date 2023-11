Il Vaticano | i cattolici iscritti alla massoneria sono scomunicati

Airimane proibito aderire alla massoneria. Lo ribadisce la risposta del Dicastero per la Dottrina della Fede datata 13 novembre 2023, a firma del prefetto Victor Fernandéz e con l'...

Il Vaticano, ai cattolici è proibito aderire alla massoneria Agenzia ANSA

Massoneria, per i cattolici rimane proibito iscriversi Vatican News - Italiano

I fedeli cattolici non possono aderire alla Massoneria, data la sua inconciliabilità con gli insegnamenti della Chiesa. Lo ribadisce il Dicastero per la Dottrina della Fede, in una nota a seguito di u ...I cattolici non possono essere iscritti a logge massoniche. A ribardirlo è la Santa sede, in un documento del Dicastero per la Dottrina della Fede a firma del prefetto Victor Fernandéz, con l’approvaz ...