Il turismo di lusso in Italia vale 25 miliardi | ma siamo solo quarti in Europa

Leggi su ildifforme

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Un sorprendente quarto posto per l’che, nella classifica dei Paesi con il più alto guadagno dadi, si è fatta superare dalla Gran Bretagna. Uno smacco per uno dei Paesi con i più alti tassi diin, che però a quanto pare non riesce ad attirare i turisti più facoltosi, L'articolo proviene da Il Difforme.