Il Sinner che avevamo sognato

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ieri, ben oltre la mezzanotte, siamo andati a dormire con l’adrenalina in corpo e i più bei punti di Jannikancora negli occhi. Prima di addormentarci, nelle fantasticherie che ci concediamo tra sonno e veglia, li abbiamo ripensati. Quello schiaffo al volo perentorio sul 5-5 del primo set; quel dritto incrociato stretto, feroce, che ha costretto Djokovic all’applauso. Le palle corte, i cambi di ritmo coraggiosi e poi quella serie di risposte brucianti, sempre in momenti decisivi, che hanno fatto camminare Djokovic su un sottile strato di gusci d’uova.ha battuto Djokovic, il numero uno al mondo, per la prima volta in carriera. Oltre i singoli punti, la sensazione è chesia diventato grande, come si dice con un po’ di paternalismo – ma anche di dolcezza. Ce lo ricordiamo quando è arrivato nel circuito, un tennis ...