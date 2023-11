Il settore delle telecomunicazioni ha più di un problema

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Se c’è unche continua ad aggregare la società contemporanea è quellotelco: la domanda di servizi e connettività cresce in maniera esponenziale, il lavoro e lo svago ormai hanno il loro fulcro nella rete ma chi fornisce questi servizi ha ben poco da sorridere. Il Forum nazionale, organizzato ieri da Asstel negli spazi della Luiss, ha confermato la tendenza negativa degli ultimi anni: i ricavi complessivi in Italia sono scesi a 27,1 miliardi, toccando il livello più basso di sempre. Dal 2010 a oggi, il calo è del 35 per cento e si somma agli investimenti corposi fatti sul 5G che invece di rendere più rosea la situazione stanno rischiando di metterla ancora più in difficoltà. Cresce il traffico dati, ma 5G e Ftth sono indietro Un passo per volta. Nel 2022 i volumi di traffico ...