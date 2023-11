Il Servizio di Psichiatria intitolato a Barbara Capovani. 'Ma i problemi continuano'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Commozione, lacrime e ricordo con autorità, amici, colleghi e familiari della dottoressa uccisa a Pisa. La nuova direttrice: 'Le aggressioni però non si fermano: già 25 casi in questo 2023'

Intitolato a Barbara Capovani il servizio psichiatrico di diagnosi e ... Azienda Usl Toscana nord ovest

Una breve ma toccante cerimonia per scoprire la targa che la ricorda "Aveva contribuito a farlo nascere, è giusto che da oggi sia il suo reparto".