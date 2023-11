Il rapimento del padre di Luis Diaz e la storia della Colombia

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Dopo aver segnato al novantacinquesimo il gol dell’1-1 sul campo del Luton,mostra una maglietta bianca sotto quella da gioco. Sotto c’è scritto: Libertad para papa, cioè “Libertà per papà”. Era una partita che si stava mettendo male per il Liverpool, andato sotto a dieci minuti dalla fine e poi salvato da chi, quel giorno, non avrebbe neanche dovuto essere lì. È stato un effimero momento di gioia per, la cui famiglia ha vissuto momenti drammatici a partire dallo scorso 28 ottobre, giorno deldi suoin. «Un gol che dice molto del suo carattere esua forza interiore», ha detto Alisson a fine gara, «Non posso immaginare cosa stia passando in questo momento». Este gol es por la libertad de miy de ...