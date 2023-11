Il ragazzo morto cadendo dal ponte Garibaldi a Roma | «Forse si stava scattando un selfie»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Si chiamava Peter Reithofer e aveva 23 anni ildopo essere caduto dal. Di nazionalità austriaca, era in città per una vacanza-studio all’università La Sapienza. È caduto intorno alle 18 di lunedì 13 novembre. Ma, spiega oggi l’edizionena di Repubblica, nessuno ha visto la dinamica. Né in zona ci sono telecamere utili per ricostruire i fatti. Ma insieme all’ipotesi di un gesto volontario c’è anche quella che si sarebbe sporto troppo dalmentresi un. Indagano i carabinieri della compagnia di Trastevere. Reithofer non aveva con sé i documenti. «Era unriservato, molto introverso. Ma nulla poteva far pensare alla volontà di ...