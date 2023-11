Il pil italiano sopra la media Ue anche nel 2024 e c' è chi parla di economia in crisi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) La Commissione europea rivede le previsioni economiche, prevedendo un Pilper il 2023 allo 0,7%. Il dato viene rivisto al ribasso rispetto alle precedenti stime che lo vedevano allo 0,9% erispetto a quanto previsto nel Documento programmatico della legge di Bilancio (0,8%). Ieri lo stesso ministro dell’, Giancarlo Giorgetti, in sede di audizione aveva spiegato come “se la stima preliminare relativa al terzo trimestre dovesse essere confermata, l’obiettivo di crescita per l’anno in corso contenuto nel Documento programmatico di Bilancio (0,8%) potrebbe essere soggetto ad una - sia pure contenuta - correzione al ribasso. Allo stato, risulta trascurabile l’impatto sulla crescita del”. Previsione confermata oggi dalla stessa Commissione Ue. Per ilè stata invece stimata ...