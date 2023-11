Il Paradiso delle Signore | Anticipazioni Puntate dal 20 al 24 Novembre 2023 | Tancredi Viene Investito Da Un’Auto!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ildal 20 al 24: Vittorio ottiene le prove decisive contro, ma quest’ultimoda un’auto e finisce in gravi condizioni. Il signor Conti è particolarmente scosso! Ilprosegue e, nella settimana dal 20 al 24, succederà qualcosa di veramente inaspettato che avrà a che fare direttamente con. Mentre quest’ultimo sarà sempre più nervoso, non sapendo come confessare a Matilde il suo coinvolgimento in merito all’incendio al mobilificio Frigerio, sarà vittima di un incidente drammatico. Ma prima di ...