“Il nostro angelo è volato via” Morto sul colpo dopo un incidente | Riccardo aveva 17 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Una gravestradale è costato la vita ad un ragazzo di 17. L’amministrazione comunale del suo paese, Paternò, guidata dal sindaco Nino Naso dichiara il lutto cittadino nel giorno dei funerali. “La città affranta e addolorata piange la perdita del giovane studenteGorgone, prematuramente scomparso, a causa di un gravestradale. Ci stringiamo tutti attorno alla famiglia di questo meraviglioso ragazzo: buono, educato, solare e generoso”. >“Non puoi, non piangere…”. Grande Fratello, subito in soccorso di Angelica. Che sente quella cosa e crolla subito in lacrime “L’ Amministrazione comunale ha proclamato il lutto cittadino per il giorno del funerale”, recita il messaggio pubblicato su Facebook dal primo cittadino. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Scrive Catania Today ...