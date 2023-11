'Il gol è stata una grandissima soddisfazione. Ci ha permesso di tornare al successo'

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il rossonero Russo commenta la rete che ha consentito alla Lucchese di battere l'Entella ecosì anche in zona play - ...

Il rossonero Russo commenta la rete che ha consentito alla Lucchese di battere l'Entella e tornare così anche in zona play - ...

"Il gol è stata una grandissima soddisfazione. Ci ha permesso di ... LA NAZIONE

"Il gol è stata una bella azione, conclusa bene di testa. Sono ... A.C. Perugia Calcio

L’AQUILA – “Dopo quasi 5 anni di governo di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, non cambia il pressappochismo con cui questa giunta si approccia al tema del lavoro. Ancora una ...Qual è il gol segnato da più lontano nella storia della Serie A Non quello di Federico Dimarco. Bisogna tornare indietro nel tempo di una decina d’anni per una prodezza da primato, ma quella volta fu ...