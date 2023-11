Il gioco erotico finisce male e si presenta in pronto soccorso con un vibratore nel retto | intervento di 4 ore per estrarlo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ha rischiato la vita per unfinito. Protagonista della vicenda, avvenuta sabato sera scorso a Sora, nel Lazio, è un uomo che si èto alcon unbloccato nel. L’uomo si è accorto subito della gravità della situazione e ha lanciato l’allarme chiamando i soccorritori dell’Ares 118 di Sora: una volta arrivato aldell’ospedale ‘Santissima Trinità’, è iniziato per lui l’incubo. Il, in funzione, si era spinto così in profondità, tra l’intestino crasso e quello tenue, ha reso necessario il suo trasferimento al ‘Santa Scolastica’ di Cassino. Presso il secondo ospedale, una squadra di chirurghi si è immediatamente mobilitata per ...