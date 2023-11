Il falso trend di ABC News sulla guerra

Leggi su butac

(Di mercoledì 15 novembre 2023) PREMESSA: Quanto segue era stato scritto nella mattinata del 14 novembre 2023, intorno alle 10 avevo cercato di contattare la redazione di ABCe della Disney per conferme a quanto avevo scritto. Purtroppo una testata americana (The Daily Dot) sosteneva che il video fosse reale, e quindi non mi sentivo di poter pubblicare la mia smentita senza una conferma dal network. Nessuno ha risposto alle mie mail e messaggi social. Solo nel corso della giornata di ieri Reuters è uscita con un articolo che ha smentito quel video, e noi arriviamo a ruota, senza cambiare una singola parola di quanto scritto ieri. C’è un video che circola sui canali Telegram italiani, un video che da noi è stato diffuso da soggetti come Giorgio Bianchi o il canale Giubbe Rosse, questo video: Per chi faticasse a vederlo è uno scorcio di New York, sopra il famoso ristorante di Harry ti ...