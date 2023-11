Il difficile dialogo militare | la “pace globale” e i confini dell’intelligenza artificiale Sul tavolo del vertice Biden-Xi molti nodi e poche illusioni

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Niente, ma tutto sul. Una San Francisco blindata attende l’arrivo del presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping, che mercoledì 15 novembre incontrerà il leader statunitense Joeper un summit a margine dell’annualeApec (Asia Pacific Economic Cooperation) in corso in questi giorni nella metropoli californiana. È la prima volta negli Usa in oltre sei anni per il Segretario del Partito comunista cinese e la seconda occasione di incontro conda quando è alla Casa Bianca dopo il faccia a faccia al G20 di Bali dello scorso novembre. Da allora il riavvicinamento tra le due potenze ha faticato a decollare, complice l’incidente del presunto pallone spia a inizio 2023 e le tensioni mai spente sullo Stretto di Taiwan che la Cina considera una provincia ribelle ...