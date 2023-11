Il Cus si fa in tre | «Impianti sportivi aperti alla città»

(Di mercoledì 15 novembre 2023) I PROGETTI . L’Università di Bergamo sta realizzando i nuovi campi da tennis a Loreto. Un centro anche in via Statuto. «Replichiamo l’esperienza di Dalmine».

... a solesettimane dagli Europei allo Stadio Olimpico di Roma dal 7 al 12 giugno. Savona sarà un ... Fondazione Agostino De Mari, Università di Genova, Unione Industriali Savona, FIDAL eGenova. ...

Il Centro universitario sportivo (Cus) si fa in tre e approda anche in città. Alla storica sede di Dalmine si affiancheranno i Cus di Loreto e via Statuto, secondo quella logica di campus diffuso e ...