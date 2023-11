Il caro-prezzi della spesa città per città | la stangata per chi vive a Milano Scontro sul “Carrello Tricolore”

Leggi su open.online

(Di mercoledì 15 novembre 2023) L’inflazione rallenta, ma continua a farsi sentire sulle tasche degli italiani. A rivelarlo è l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività (Nic), diffuso oggi dall’Istat e relativo a ottobre 2023. L’inflazione è scesa dal +5,3% di settembre al +1,7% dello scorso mese, un dato che non si registrava da luglio 2021. Questo calo, spiega l’istituto di statistica, «si deve in gran parte all’andamento deidei beni energetici», che registrano un -1,9%. A rallentare rispetto al mese precedente è anche il, con idei beni alimentari, per la curacasa epersona che passano dal +8,1% di settembre al +6,1% di ottobre. «La forte riduzione dei costi dell’energia rispetto allo scorso anno ha influito ...