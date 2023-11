(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per restare aggiornato sulle ultime notizie segui gratis il canale whatsapp del Tgla7 Puoi anche iscriverti al canale whatsapp della rete la7 su Tg. La7.it - Ildi...

La mano artificiale, realizzata in, sostituiva quattro dita mancanti , un dettaglio che ha ... era probabilmente fissata al moncone delcon delle cinghie. All'interno della protesi è ...

Sciopero di venerdì 17, Landini: «Precettino finché gli pare, non ci fermiamo». Bombardieri: «Atto ... Il Sole 24 ORE

Il braccio di ferro sullo sciopero. La garante insiste: 'Non è generale' TGLA7

Schlein contro il governo per il braccio di ferro sullo sciopero: "Attacco frontale ai diritti dei lavoratori, sono bulli istituzionali". Per Elly Schlein quello del governo è “un attacco frontale ai ...Lo sciopero generale di venerdì 17 novembre non toccherà a Milano i mezzi pubblici dell'Atm. E nulla c'entra il braccio di ferro (nazionale) tra Cgil e Uil da una parte e il governo dall'altra, con la ...