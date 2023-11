Il boom delle rinnovabili non basta | l’obiettivo di 1 | 5°C sempre più distante

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Per affrontare il problema del riscaldamento globale, è necessario un intervento coordinato e planetario che favorisca una conversione ecologica e in particolare energetica verso uno scenario di sostenibilità per tutti. Combustibili fossili ancora dominanti nella nuova domanda energetica Negli ultimi cinque anni, i combustibili fossili hanno soddisfatto la metà della nuova domanda di energia a livello globale, nonostante una rapida costruzione della capacità rinnovabile, secondo l’ultimo rapporto annuale di Det Norske Veritas (DNV) sui progressi complessivi di abbandonare i combustibili fossili. Il rapporto, intitolato “Energy Transition Outlook 2023“, ha rilevato che la domanda globale di energia è aumentata del 2,5% nel 2022, raggiungendo un nuovo record di 161.000 terawattora. La crescita è stata guidata dalla Cina e da altri paesi in via di sviluppo, dove l’aumento della ...