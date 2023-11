“Il 90% degli studenti presenta gravi lacune in geografia” L’allarme dell’AIIG | “Preoccupante tendenza | no alla marginalizzazione della materia”

... in uscita oggi per Piemme (a cura di Mario Marazziti, pagine 256, euro 18,). Nel volume, nato da ... finezza umana " che si traduce sempre in una capacità di prendere sul serio le domandealtri ...

"Il 90% degli studenti presenta gravi lacune in geografia". L'allarme ... Orizzonte Scuola

"Il 90% degli studenti ha gravi lacune" IL GIORNO

La serie continua a dimostrare la sua abilità nel catturare l'essenza di un'epoca, offrendo una prospettiva unica sulla famiglia reale britannica ...Indagine dell'Associazione Italiana Insegnanti di Geografia: il 90% degli studenti presenta gravi lacune in geografia. Report al Ministero dell'Istruzione: preoccupazione che la materia possa essere u ...