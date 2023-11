Ieri in Campania | neonata morta in culla nel Casertano | arrestati i genitori Ennesimo suicidio in Irpinia

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, martedì 14 novembre 2023. Avellino – Ennesima tragedia per la comunità di Ariano Irpino, un 31enne si è tolto la vita all’interno della sua abitazione in via Giovanni XXIII, a fare la scoperta è stato il padre. (LEGGI QUI) Benevento – Dopo due anni e due mesi, si conclude l’esperienza di Questore di Benevento per Edgardo Giobbi che è stato destinato ad un altro in carico a Lucca. Il Questore, nella giornata di, ha incontrato la stampa per fare il bilancio dei circa 800 giorni da responsabile della sede di via De Caro. Giobbi ha voluto innanzitutto sottolineare il lavoro svolto dagli agenti della Polizia di Stato di Benevento e del Commissariato di Telese Terme per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati. (LEGGI QUI) Caserta – Sono stati ...