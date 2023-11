I pronostici di mercoledì 15 novembre | qualificazioni Europei e amichevoli

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Idi15: c’è Israele-Svizzera per leagli, l’amichevole Belgio-Serbia e altre partite. Le partite di qualificazione agliiniziano con un giorno di anticipo, perché questosi recupera la sfida tra Israele e Svizzera posticipata dall’UEFA dopo l’attentato terroristico dello scorso 7 ottobre. Il commissario tecnico della Svizzera Yakin (LaPresse) – IlVeggente.itIsraele è già tornata in campo e lo ha fatto nel peggiore dei modi perdendo contro il Kosovo: le speranze di qualificazione si sono notevolmente ridotte, mentre la Svizzera ha l’occasione di tornare al primo posto vincendo questa sfida che verrà disputata in campo neutro a Felcsut, in Ungheria....