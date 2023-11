(Di mercoledì 15 novembre 2023) Non è stato un plotone di esecuzione, anzi, tutto si è svolto in un “clima di grande dialogo e collaborazione”. Di certo, però, il capo

Le lettere che invece, Gaspare Spatuzza fa spedire ai mafiosi che operano a Roma e a Milano,che "Tutto quello che è accaduto è soltanto il prologo. Dopo queste ultime bombe informiamo la ...

I pm antimafia avvisano Meloni: "No alle riforme della giustizia" Il Foglio

Fondo innovazione agricoltura Tutela Fiscale del Contribuente

I magistrati impegnati nella lotta alla mafia criticano le riforme ipotizzate dal governo: abolizione dell'abuso d'ufficio, intercettazioni, separazione delle carriere. La premier: "No a scontri tra p ...E’ arrivato il giorno dei saluti per il Questore Edgardo Giobbi che a poco più di due anni dal suo insediamento lascia il Sannio per Lucca, dove andrà a ricoprire lo stesso incarico. Prima di congedar ...