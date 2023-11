I gioielli ‘faranno luce’ nel mondo virtuale | il loro futuro è nel metaverso

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Life&People.it Se è vero che ‘un diamante è per sempre’ è altrettanto vero che fra non molto lo vedremo forse brillare anche neldel, magari indosso al nostro avatar. Dalla progettazione al banco di lavoro fino alla custemer experience, a scrivere ildeisono oggi, le nuove tecnologie. A partire, dunque, dal processo creativo, strumenti come realtà aumentata e, stampa 3D ed intelligenza artificiale diventano nuovi alleati di orafi ed artigiani. Una vera e propria rivoluzione digitale sta interessando le aziende del lusso rappresentando una grande svolta, soprattutto, per la jewellery industry. “Lusso e tecnologia: l’inizio di una nuova era” è il titolo di una recente ricerca, secondo cui, nei prossimi tre anni, i produttori di...