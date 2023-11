I concorrenti del Grande Fratello commentano lo slittamento della diretta

Leggi su blogtivvu

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Giampiero Mughini e altridel, hanno svelato il loro punto di vista in merito alloche andrà in onda giovedì 16 novembre. Idello“Mi ero preparato mentalmente, ora devo scaricarmi” ha dichiarato il giornalista. “Meglio così”, è stato il commento di Ciro... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.