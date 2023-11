Hacker russi contro i diplomatici italiani Il report ucraino

Leggi su formiche

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Sarebbe finita anche la diplomazia italiana nel mirino di una campagna di cyber-spionaggio di Cozy Bear, gruppo dilegato all’intelligence russa noto anche come Blue Bravo o ATP29 e a cui è stato attribuito il sofisticato attaccoSolarWinds. È quanto si legge in un rapporto del Centro di coordinamento nazionale per la sicurezza cibernetica dell’Ucraina. La campagna di APT29 ha preso di mira oltre 200 indirizzi e-mail, ma non è chiaro quanti attacchi siano andati a buon fine. Strumenti e tattiche utilizzati sono simili a quelli messi in campo in alcune attività offensive precedenti, in particolare quellaalcune ambasciate a Kyiv in aprile. Il gruppo ha sfruttato una vulnerabilità recentemente scoperta nello strumento di archiviazione file WinRAR di Windows: Identificato come CVE-2023-3883, il bug è stato utilizzato ...