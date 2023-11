Guida Michelin 2024 | la classifica dei ristoranti migliori d' Italia | a Roma un nuovo stellato ma Napoli e Bolzano stravincono

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Una stella per iche meritano una tappa e due stelle se vale la pena fare una deviazione. Se addirittura il ristorante di "macaron" ne ha tre - cioè, il massimo - va...

La 69edizione delleMIichelin è stata svelata ieri con una cerimonia di gala in Franciacorta. Lagourmet più celebrata nel mondo ha segnalato nella nuova edizione 2024 , quaranta ristoranti in Piemonte, assegnando 2 "Tre Stelle", 4 "Due Stelle", 34 "Una Stella". In quest'ultimo elenco si ...

Guida Michelin 2024, salgono a 13 i ristoranti 3 stelle in Italia Il Sole 24 ORE

Guida Michelin 2024: la riscossa del Sud, mazzata sul Piemonte la Repubblica

Salgono a 13 i ristoranti stellati Michelin della Liguria. Due i nuovi ingressi nella prestigiosa élite della Guida Michelin annunciati ieri sera. Si tratta del ristorante “Il Marin” dello chef Marco ...Sono tre i ristoranti della provincia di Latina e uno ai Castelli Romani inseriti nella guida Michelin 2024, da 69 anni il maggiore riferimento per la valutazione della qualità dei ristoranti a livell ...