Guida Michelin 2024 | 33 nuove stelle fanno brillare la cucina italiana

In questo autunno ricco di novità nel mondo della gastronomia, la presentazione della2024, oggi 14 novembre 2023 a Brescia, ha riservato splendide sorprese, soprattutto per il Veneto, una regione che si conferma come uno dei cuori pulsanti della cucina di alta qualità ...

Ancora nessuna stella Michelin a Cremona: "Non c'è la volontà di portare avanti un certo tipo di ristorazione in città, ci sono al contrario delle eccellenze in provincia con ...