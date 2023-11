Gualtieri | Di cosa vado più orgoglioso in questi due anni? Aver fatto ripartire le opere

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Il sindaco di Roma, Roberto(nella foto) ha rilasciato un’intervista al programma Gli Inascoltabili in onda su Radio Roma Sound fm90, a margine del sopralluogo al cantiere di viale Trastevere, di seguito le sue parole: “Mi ci vedete spesso la notte visitare i cantieri di Roma perché ce ne sono tanti e fortunatamente molti dili riusciamo a svolgere la notte per non dare disturbo ai cittadini. Questo è fondamentale perché tutto il primo tratto di viale Trastevere che era ridotto in condizioni vergognose ed è un rifacimento in profondità. In tre settimane si fa tutta la parte fino a via Ippolito Nievo, con le nuove alberature togliendo gli alberi secchi, si fa un lavoro veramentebene. Poi si proseguirà fino al Tevere”. “Noi abbiamogià trecento degli ottocento chilometri della viabilità ...