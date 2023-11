Greta Rossetti nuova concorrente del GF | è ufficiale!

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con unaavventura? L’indiscrezione Intervenuta ai microfoni di Casa Chi, la fidanzata di Mirko Brunetti,, ha rivelato che presto diventeràdel GF!ENTRA AL GF COMEUFFICIALE: LE PAROLE DELLAPROTAGONISTA DEL REALITY SHOW DI CANALE 5 CONDOTTO DA ALFONSO SIGNORINI- Ospite di Sophie Codegoni, a Casa Chi,ha detto: “Mirko non deve avere paura di una mia reazione, deve stare tranquillissimo. Vorrei tanto ...