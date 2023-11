Grande successo di partecipazione e stimolante confronto tra esperti nazionali e internazionali di innovazione e salute digitale per la conferenza globale Frontiers Health

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Più di 1300in rappresentanza dell’ecosistemasi sono incontrati dall’8 al 10 novembre a Roma, presso l’Auditorium della Tecnica, e online per discutere i temi cruciali per il futuro dellaIl valore di aver ospitato, nel contesto dell’evento, l’Italian Summit con ladel Ministro dellae altri rappresentanti del mondo istituzionale, accademico, industriale, assicurativo, associativo e imprenditoriale L’annuncio in anteprima dell’accordo quadro tra FIMMG e la startup Paginemediche per la digitalizzazione del rapporto medico-paziente Roma e Salerno, 15 novembre 2023 – Con oltre 1000 partecipanti in presenza e più di 300 da remoto, la...