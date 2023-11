Grande Fratello | Vittorio Menozzi e le esperienze omosessuali | il modello rompe il silenzio

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Domani, 16 novembre, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del. Il reality show, condotto da Alfonso Signorini e con Cesara Buonamici opinionista, aveva dapprima anticipato la seconda puntata al mercoledì (come spiegato nelle anticipazioni riportate anche da Today). Poi...

Ho dovuto chiamare i miei genitori e mio. Mio padre è stato felicissimo ma mi ha subito ... Classe 2000 Cambiaso, di un anno piùColpani, a entrambi viene chiesto di comporre la squadra ...

Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione del real ilmessaggero.it

Grande Fratello, clamoroso cambio di programma: stasera non va in onda. Perché Libero Magazine

Un cambio davvero last minute nei palinsesto Mediaset. "Io Canto Generation", il programma di Gerry Scotti sui baby talent, slitta "per colpa" di Sinner quindi non ...Colpo di scena al Grande Fratello. La puntata prevista in data odierna salta e slitta. Ecco cosa è successo e cosa andrà in onda.