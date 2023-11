Grande Fratello stasera in tv | Perla entra nella Casa? Mirko si confessa

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 15 novembre 2023) (Adnkronos) – Nuova puntata del2023 in onda questa sera, mercoledì 15 novembre, e non domani come avvenuto ogni giovedì finora. Se in nomination ci sono Grecia, Beatrice, Anita, Rosy, Massimiliano e Ciro,a tenere banco è però l’ingresso di una nuova concorrente. Si tratta di, ex di, sicura nuova inquilina fermata solo dal Covid che ne ha ritardato l’arrivo. E proprio il prossimo ingresso diè al centro di una riflessione di, chein salotto a Vittorio i sentimenti provati dopo il confronto con la ex fidanzata. Il ragazzo, manifestando apertamente la sua gioia, si dice molto soddisfatto: “Vederla tranquilla con gli occhi sereni mi ha fatto piacere” dichiara facendo ...