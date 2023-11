Grande Fratello | salta la diretta | ecco quando andrà in onda la nuova puntata

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Questa edizione delè più ballerina che mai. Proprio qualche minuto fa, Davide Maggio ha lanciato la bomba: ladi staseraall’ultimo minuto.lainManovre last minute su Canale 5. A sorpresa, stasera noninche slitta a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Grande Fratello, stasera la nuova puntata: anticipazioni, nomination, sondaggi e nuova programmazione del real ilgazzettino.it

Grande Fratello 2023: eliminata Jill, nuova rottura tra Beatrice e Garibaldi La Gazzetta dello Sport

Per Anna Valle è tempo di tornare a godersi il grande affetto del pubblico. L’attrice, che la scorsa domenica è tornata in onda su Rai1 con la fiction Lea-I nostri figli, ha scatenato l’entusiasmo del ...Il Grande Fratello stasera non andrà in onda. Alfonso Signorini aveva preannunciato la diretta nella serata di mercoledì, anziché come di consueto di giovedì, ma poche ...