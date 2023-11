Grande Fratello | le anticipazioni della ventesima puntata | Perla Vatiero entrerà in Casa

Leggi su isaechia

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ci siamo! Ancora poche ore enelladel. Come la prenderà Mirko Brunetti quando scoprirà che la sua storica ex compagna sarà una concorrente ufficiale del reality show? Nel frattempo, andiamo a vedere cosa accadrà nellache andrà in onda questa sera: Mercoledì 15 novembre in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con “”, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini. Al suo fianco in studio Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori.sarà una nuova concorrente di questa edizione di “Gf” e Mirko proprio non si aspetta il suo ingresso nel loft di Cinecittà. Come reagirà? Due ...