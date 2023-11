Grande Fratello | da esperimento sociale a fenomeno trash L’esperto | “Chi critica lo fa per elitismo culturale”

Leggi su luce.lanazione

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Chi è che non ha mai visto il? In una società in cui i media sono in costante evoluzione e la televisione muta costantemente, il Gf si fa strada attraverso gli schermi italiani da oltre un decennio e mezzo. La diciassettesima edizione, in onda in prima serata su canale 5 due volte alla settimana, registra ancora ascolti importanti, e nel tempo ha dato vita ad un vero e proprio pubblico di appassionati cui, come spesso capita, è finita per contrapporsi un’altrettanta platea di detrattori. IlSiamo andati a fondo delcon il professor Tiziano Bonini Baldini, professore di Sociologia della comunicazione all’Università di Siena. “Se quindici anni fa il Gf rappresentava una novità nel panorama editoriale anche in termini di linguaggi ...