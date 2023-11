Grande Fratello | bestemmia di una concorrente | il VIDEO la inchioda | squalifica in arrivo?

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Chi ha lanciato unanella casa del? UnAnita Olivieri: cosa ha detto la gieffina? Domani sera potremmo assistere alla sua. Sui social diversi utenti si sono espressi in merito a quanto accaduto, manifestando malcontento per la frase blasfema pronunciata. In tanti hanno chiesto che ilprenda...