Grande Fratello | anticipazioni puntata 15 novembre | chi viene eliminato tra Ciro | Massimiliano | Grecia | Beatrice | Anita e Rosy? Sondaggi

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Nuovo imperdibile appuntamento con il, stasera eccezionalmente in onda di mercoledì. Dopo ladi lunedì diversi concorrenti sono finiti al televoto: chi tra loro è il più indiziato per lasciare la casa? Ecco cosa dicono i. A meno di 48 ore dall’ultimo appuntamento con la casa più spiata d’Italia riecco in prima serata su Canale 5 il reality condotto da Alfonso Signorini che vede come opinionista quest’anno la conduttrice del Tg5 Cesara Buonamici. Ma cosa vedremo oggi in tv? Ci saranno nuovi ingressi nel programma? E chi dovrà abbandonare il gioco? Tutte le. Un momento della 19esimadel– ilcorrieredellacitta.com...