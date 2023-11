Grande Fratello 2023 | Perla Vatiero entrerà nella casa questa sera | l’annuncio ufficiale

Leggi su anticipazionitv

(Di mercoledì 15 novembre 2023)farà il suo tanto atteso ingressodelpuntata dimercoledì 15 novembreper la gioia del pubblico affezionato al reality. La donna, dopo essere stata annunciata come concorrenteda Alfonso Signorini, non è potuta entrarepuntata di lunedì 13 novembre per aver contratto il Covid, seppur in forma asintomatica. Mapuò realizzare il suo sogno. Come la prenderà il suo ex fidanzato Mirko Brunetti che si trovadi Cinecittà e la sua attuale fidanzata Greta Rossetti dall’esterno?...