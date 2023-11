GP Las Vegas | l' anteprima | un gran Casinò

(Di mercoledì 15 novembre 2023) E venne il giorno delPremio più chiacchierato dell'anno . Un sogno (mediatico) che si realizza per Liberty Media, forse un incubo logistico per squadre e piloti, certamente una gara da scoprire ...

Ebbene sì, è tempo del Gran Premio di: se c'è una tappa che rappresenta la Formula 1 by Liberty Media , è proprio questa. Sterzi a parte:è il posto giusto per una grande ...

Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Las Vegas in tv Sky Sport

F1 Gp Las Vegas: pista velocissima, gomme, freddo. Che gara sarà Corriere della Sera

LAS VEGAS - La Ferrari è subito protagonista nella settimana del Gran Premio di Las Vegas 2023 di Formula 1. Lo spagnolo Carlos Sainz, infatti, ha preso parte alla Netflix Cup insieme al golfista Just ...Arriva il GP di Las Vegas, un evento chiacchieratissimo su una pista estrema per disegno e temperature: nella città del gioco d'azzardo sono in tanti a sperare nel colpaccio ...