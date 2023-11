Governo | Meloni | ' competitività e competenza pilastri nostra azione' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Ci sono "duedell'di governo: lae la. Per noi la parolasignifica costruire un'Italia che possa giocarsela ad armi pari con le altre grandi nazioni del mondo. Un concetto che vale in tutti gli ambiti, a maggior ragione vale per le nostre imprese, che voi manager guidate". Lo dice la premier Giorgia, nel videomessaggio indirizzato all'assemblea nazionale di Federmanager.