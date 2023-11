Golf | McIlroy lascia il policy board del PGA Tour per “impegni professionali” C’entra la Superlega?

King Rory o Re Rory è solo un dubbio linguistico. La certezza sta nel fatto che Rorysia il giocatore più forte deleuropeo. Lo è per la quinta volta ma nel 2023 la sua supremazia è stata ... Continua a leggere - > L'articolo Re Rory, scioglilingua da numero uno ...

Golf: McIlroy numero 1 d'Europa per la 5/a volta in carriera - News Agenzia ANSA

Golf: Rory McIlroy affronta il DP World Tour Championship 2023 da vincitore già consacrato della Race to Dubai OA Sport

LOS ANGELES - Rory McIlroy has resigned from the PGA Tour's board after admitting he had grown disenchanted with the role during the tour's acrimonious battle with Saudi-funded LIV Golf. PGA Tour ...Jon Rahm has backed Rory McIlroy’s decision to resign from the PGA Tour policy board and has no interest in replacing his Ryder Cup team-mate. The news was revealed by PGA Tour commissioner Jay ...