(Di mercoledì 15 novembre 2023) I l regalo, magari, se lo farà sabato, vincendo la prima discesa della stagione. Sofiacompie oggi 31 anni. Da quando ne ha 3 vive tra la neve e per la neve. A 6 è scivolata da una seggiovia ed ...

SofiaSciatrice italiana Nata nel 1992, ha vinto la medaglia d'oro di discesa libera alle ... Autostima èsentirsi inferiore a nessuno". L'autostima, a questo punto della carriera,le ...

Goggia fa 31: "Non smetto di imparare. Vivo per lo sci, ma ho bisogno anche di altro" La Gazzetta dello Sport

Sofia Goggia: "Fallimento è non mettere in campo le nostre migliori ... Eurosport IT

Non è lo score di una partita di basket ma il tabellino della Coppa del Mondo di sci alpino maschile che, dopo aver alzato bandiera bianca a Sölden, ha dovuto arrendersi di fronte al maltempo anche a ...Maltempo permettendo, oggi è in programma la prima prova cronometrata della discesa libera femminile di Zermatt-Cervinia. Le condizioni del meteo non sono ancora favorevoli e c’è il forte rischio che ...