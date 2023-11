Gli ultimi sondaggi | le intenzioni di voto

Leggi su panorama

(Di mercoledì 15 novembre 2023) Ecco glidi politica sulledidegli italiani. Dopo la pausa estiva le prime rilevazioni di settembre danno risultati contrastanti. Ipsos conferma il buono stato del centrodestra che torna vicino complessivamente al 50% mentre è pesante la flessione del Partito Democratico ai minimi dall'arrivo di Elly Schlein. L'ultimoo è: Tecné per Quarta Repubblica del 14 novembre FdI - 28,6% (-0,1% rispetto al 6 novembre) Pd - 19,4% (-0,2%) M5S - 16,3% (+0,3%) Lega - 8,7% (-0,3%) FI - 10% (-0,1%) Azione - 3,8% (+0,2%) IV - 3% (+0,2%) Swg per Tg La7 del 13 novembre FdI - 29,1% (-0,1% rispetto al 6 novembre) Pd - 19,7% (-0,3%) M5S - 16,2% (-0,2%) Lega - 9,4% (-0,4%) FI - 6,7% (+0,3%) Azione - 3,9% (-0,1%) IV - 3% (+0,2%) Ipsos per Corriere della Sera del 11 novembre FdI - ...