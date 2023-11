Gli auguri social a… Sergio Conceicao

(Di mercoledì 15 novembre 2023) TantiIl 15 novembre del 1974 nasce. L’attuale allenatore del Porto, ha vestito anche da giocatore la maglia dei dragões. Nella sua carriera, però, anche tanta Italia. Nel 1998 diventò un giocatore della Lazio dove diventa uno dei protagonisti dello Scudetto vinto dai biancocelesti nel 2000. Dopo il club capitolino si trasferisce a Parma dove rimane un anno. Nel 2002 passa dai ducali all’Inter ma le cose non andarono bene. Prima di tornare in patria, ritorna alla Lazio ma resta pochi mesi. Il suo attuale club ma anche i biancocelesti e quello emiliano gli hanno fatto glisui. Ecco i post: 49 anos de vida e tanto azul a preenchê-los Feliz aniversário, Mister #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/vSUhaKKPZP — FC Porto ...

Alla fine il ramoscello d'ulivo è arrivato, portato a Carlo da lontano, dalla colomba Harry, in una telefonata al sovrano fatta dall'America dal figliol prodigo duca di Sussex.al re da parte del suo secondogenito sono visti come un gesto finalmente 'distensivo' fra padre e figlio, che, prima di ieri, sembra non si sentissero da almeno sei mesi. Secondo una fonte ...

DYBALA COMPIE 30 ANNI: GLI AUGURI DELLA ROMA Sport Mediaset

Compleanno Dybala: dalla Juve a Vlahovic e Morata, gli auguri per i 30 anni Tuttosport

Alla fine il ramoscello d’ulivo è arrivato, portato a Carlo da lontano, dalla colomba Harry, in una telefonata al sovrano fatta ...Oggi è il compleanno di Sérgio Conceição, ex giocatore della Lazio e attuale allenatore del Porto. La società biancoceleste sui social ha fatto gli auguri ...